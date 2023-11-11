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عربي-دولي

الطيران الإسرائيلي يرمي منشورات فوق غزة... ماذا طلب من السكان؟ (صورة)

Lebanon 24
11-11-2023 | 08:41
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ألقت الطائرات الإسرائيلية اليوم السبت منشورات فوق خان يونس دعت سكان قطاع غزة لتبليغ الجهات الإسرائيلية بأي معلومات عن المخطوفين ومقاتلي "حماس" مقابل إغراءات مادية وأمنية.

وجاء في نص المنشورات: "الجيش الإسرائيلي يتواجد بقلب مدينة غزة وسيستمر حتى يصل إلى كل مكان. سلامتكم وحياة الأبرياء مهمة جدا بالنسبة لنا، لا تنتظروا رسائل أخرى، الأفضل لكم التواصل معنا حالا لإنقاذ حياة الأبرياء في القطاع. لا تترددوا، لقد ساعدنا الكثير من سكان القطاع الذين ساهموا في التواصل معنا لنقل معلومات مهمة ومثبتة! النتائج واضحة للجميع".
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لقد أصبح من الواضح أن قيادة حماس لا يهمها لا أوضاعكم ولا أمانكم. تواصلوا معنا وزودونا بمعلومات عن المخطوفين، وعن محتجزي المخطوفين وكل من يساعدهم وأي شيء يتعلق بحماس. لدينا كل الإمكانيات لتأمينكم ماديا وأمنيا. آن الأوان لكي تتخذوا القرار السليم لمصير ومستقبل أفضل لكم". (روسيا اليوم)
 
 
RT تحصل على نسخة من المنشورات التي ألقتها إسرائيل فوق خان يونس: نضمن لك السرية التامة! (صورة)
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