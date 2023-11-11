رئيسي: يجب العمل معاً للضغط على إسرائيل وأميركا لوقف الحرب في غزة

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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "الأولوية القصوى الآن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقال رئيسي خلال كلمته في القمة العربية الاسلامية، إن "إسرائيل انتهكت القوانين الدولية الإنسانية في غزة"، مضيفاً أن إسرائيل استخدمت القنابل المحظورة دولياً.كما أردف أنه يجب العمل على إخراج القوات الإسرائيلية من غزة.كذلك مضى قائلاً إن "أميركا دخلت الحرب في غزة لصالح إسرائيل"، مستطرداً: "أميركا ترسل يومياً الأسلحة إلى إسرائيل".وشدد على أنه "يجب العمل معاً للضغط على إسرائيل وأميركا لوقف الحرب في غزة".كما أضاف رئيسي: "ندعو لفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات"، لافتاً إلى أن "المنظمات الدولية غير قادرة على ممارسة دورها في غزة".كذلك أردف أن "عمليات التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين جرائم حرب". (العربية)