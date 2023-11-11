Advertisement

عربي-دولي

بن سلمان: نرفض الحرب الشعواء في غزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1129174-638353157350400248.jpg
Doc-P-1129174-638353157350400248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض بلاده القاطع "للحرب الشعواء في غزة"، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية.

وقال خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية حول غزة في الرياض: "لا بد من توفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين والوقف الفوري للعمليات العسكرية.. نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في غزة".
Advertisement

وتابع: "واصلنا التنسيق مع الأشقاء والمجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة وبذلنا جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين العُزل في غزة".

وأضاف أن فتح الممرات الإنسانية في غزة فورا بات أمرا حتميا، مشددا على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين في غزة.

وأكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف أن "استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن، وأن هناك ازدواجية في المعايير بتطبيق القانون الدولي، ويجب وضع حد لانتهاكات إسرائيل الصارخة للقوانين والأعراف". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:31 | 2023-11-11
12:55 | 2023-11-11
12:32 | 2023-11-11
12:10 | 2023-11-11
11:48 | 2023-11-11
11:18 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24