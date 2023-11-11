بن سلمان: نرفض الحرب الشعواء في غزة

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أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض بلاده القاطع "للحرب الشعواء في غزة"، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية.وقال خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية حول غزة في الرياض: "لا بد من توفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين والوقف الفوري للعمليات العسكرية.. نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في غزة".وتابع: "واصلنا التنسيق مع الأشقاء والمجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة وبذلنا جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين العُزل في غزة".وأضاف أن فتح الممرات الإنسانية في غزة فورا بات أمرا حتميا، مشددا على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين في غزة.وأكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.وأضاف أن "استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن، وأن هناك ازدواجية في المعايير بتطبيق القانون الدولي، ويجب وضع حد لانتهاكات إسرائيل الصارخة للقوانين والأعراف". (روسيا اليوم)