Advertisement

عربي-دولي

ما هو عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى "حماس"؟

Lebanon 24
11-11-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1129178-638353159864373179.jpg
Doc-P-1129178-638353159864373179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "العربية"، أنه فيما تستمر المفاوضات من أجل إطلاق الأسرى الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول، على قدم وساق، يتخوف بعض المتابعين من إمكانية انتكاسها في أي لحظة.

رغم ذلك، يُخيّم جوّ من التفاؤل الحذر على هذا الملف، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة خروج دفعة من النساء والأطفال على مراحل، وخلال أيام الهدن.
Advertisement

وتجري المفاوضات غير المباشرة التي تتوسط فيها كل من قطر ومصر فضلا عن الولايات المتحدة، بين حركة حماس وإسرائيل، من أجل الإفراج عن أسرى مدنيين فقط، من نساء وأطفال.

وكانت إسرائيل طلبت سابقا أن يكون العدد كبيراً نسبياً كي توافق على هدنة لأيام.

فيما أفادت المعلومات أن العدد قد يصل إلى 100، من أطفال ونساء مقابل عدد مماثل من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

أما في ما يتعلق بالجنود والضباط الأسرى، فهم غير مشمولين حالياً بتلك المفاوضات.

وبحسب ما أكد مسؤول في حماس سابقاً فعلى عكس الأسرى المدنيين الموزعين على عدة فصائل فلسطينية في القطاع، تحتفظ الحركة بكل أو معظم الجنود العسكريين الإسرائيليين الذين تم أسرهم، وفق ما أبلغت المفاوضين

كما أوضح المسؤول أن عددهم يتراوح بين 130 إلى 140، لكنهم لا يعتزمون إطلاق سراحهم قريباً. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:31 | 2023-11-11
12:55 | 2023-11-11
12:32 | 2023-11-11
12:10 | 2023-11-11
11:48 | 2023-11-11
11:18 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24