ما هو عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى "حماس"؟

Advertisement

ذكرت "العربية"، أنه فيما تستمر المفاوضات من أجل إطلاق الأسرى الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول، على قدم وساق، يتخوف بعض المتابعين من إمكانية انتكاسها في أي لحظة.رغم ذلك، يُخيّم جوّ من التفاؤل الحذر على هذا الملف، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة خروج دفعة من النساء والأطفال على مراحل، وخلال أيام الهدن.وتجري المفاوضات غير المباشرة التي تتوسط فيها كل من قطر ومصر فضلا عن الولايات المتحدة، بين حركة حماس وإسرائيل، من أجل الإفراج عن أسرى مدنيين فقط، من نساء وأطفال.وكانت إسرائيل طلبت سابقا أن يكون العدد كبيراً نسبياً كي توافق على هدنة لأيام.فيما أفادت المعلومات أن العدد قد يصل إلى 100، من أطفال ونساء مقابل عدد مماثل من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.أما في ما يتعلق بالجنود والضباط الأسرى، فهم غير مشمولين حالياً بتلك المفاوضات.وبحسب ما أكد مسؤول في حماس سابقاً فعلى عكس الأسرى المدنيين الموزعين على عدة فصائل فلسطينية في القطاع، تحتفظ الحركة بكل أو معظم الجنود العسكريين الإسرائيليين الذين تم أسرهم، وفق ما أبلغت المفاوضينكما أوضح المسؤول أن عددهم يتراوح بين 130 إلى 140، لكنهم لا يعتزمون إطلاق سراحهم قريباً. (العربية)