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عربي-دولي

تدمير جسر رئيسي على نهر النيل بين الخرطوم بحري وأم درمان

Lebanon 24
11-11-2023 | 10:40
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تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، الاتهامات حول تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري.

وقال الجيش السوداني، في بيان صحفي، إن قوات الدعم السريع دمرت جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري.
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وأشار الجيش السوداني، إلى أنها "جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن  والمواطن، في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحية، ونتيجة لتقدم قواتنا في الميدان خاصة في محور امدرمان".

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع، في بيان، إن تدمير جسر شمبات "يأتي ‏استمراراً لمخطط تدمير البنى التحتية الحيوية". (سكاي نيوز)

 
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