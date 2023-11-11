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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعلن عن قصف 5000 هدف في غزة خلال العمليات البرية
Lebanon 24
11-11-2023
|
11:14
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، ان سلاح الجو الإسرائيلي قصف حوالي 5000 هدف في قطاع غزة منذ بداية العمليات البرية في القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قصف سلاح الجو منذ بداية العمليات البرية، بمساعدة وتوجيه من القوات البرية، حوالي 5000 هدف في أراضي قطاع غزة لإحباط التهديدات في الوقت الحقيقي".
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وأضاف في بيان: "كما نفذت الطائرات الحربية حوالي 3300 غارة، فيما نفذت المروحيات القتالية حوالي 860 غارة، أما الطائرات المسيَّرة عن بُعد فشنت أكثر من 570 غارة".
وأوضح أن "هذه الهجمات تساعد القوات البرية على إحباط التهديدات وإغلاق دوائر النار في وقت قصير حيث يعادل أقصر وقت تم قياسه حوالي 6 دقائق من لحظة النداء وحتى إتمام الهجوم".
كما أفاد أن الغارات تشمل أيضاً الإسناد الجوي بمحاذاة القوات البرية.
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