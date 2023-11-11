بعد تصاعد الهجمات على قواعدها في سوريا والعراق.. ماذا أعلنت أميركا؟

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أعلن مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة على استعداد تام لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومنشآتها.ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات على القواعد والقوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الأيام الأخيرة.وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، قد كشفت عن تعرض القوات الأميركية لما يزيد عن 46 هجوماً بطائرات مُسيّرة وصواريخ في العراق وسوريا على مدى الأسابيع الماضية، رداً على دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب على غزة.وبالتزامن مع تلك التصريحات، استهدفت طائرة مُسيّرة القوات الأميركية في قاعدة حرير الجوية في أربيل شمالي العراق، ما أصاب البنية التحتية بأضرار، بعد يومين من هجوم بمسيرتين مفخختين.وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات للدفاع عن قواتها ومصالحها رداً على هجمات استهدفت موظفين أميركيين في العراق وسوريا".وحدد وربيرغ موقف بلاده من تلك الهجمات قائلًا: "كما رأيتم فقد أمر الرئيس بايدن الجيش الأميركي قبل يومين بتنفيذ ضربة جوية للدفاع عن النفس في شرق سوريا ضد منشأة يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات التابعة له".كذلك، قال إنّ تنفيذ الضربة الدقيقة كان ردًا على الهجمات الأخيرة التي وجهها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له ضد القواعد الأميركية وقواعد التحالف في العراق وسوريا.وأكد أن هذه الهجمات غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر، وأوضح أن الحكومة الأميركية مستعدة بشكل تام لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت.وأردف قائلاً: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران، إلا أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية شعبها ومصالحها، وبالتالي تأتي هذه الضربات ردًا على سلسلة من الهجمات المتواصلة من قبل مجموعات موالية لإيران وتستهدف موظفي الحكومة الأميركية في العراق وسوريا".وكشفت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، عن تعداد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي جرى تقديرها بنحو 46 هجمة، وفق ما أوردت "فرانس برس".كما أعلنت عن جرح 56 جندياً أميركياً جرّاء هذه الاعتداءات في البلدين.وقام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة الأحد الماضي للعراق الذي شهد شن أغلب الهجمات على القوات الأميركية؛ كجزء من مسعاه لتجنب أي تصعيد جديد في المنطقة.وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم داعش، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي.