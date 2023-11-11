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عربي-دولي

مسيرة ضخمة في بريطانيا تأييدا للفلسطينيين.. الشرطة تعتقل المتظاهرين

Lebanon 24
11-11-2023 | 12:10
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قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 82 شخصاً في وسط لندن، اليوم، من المتظاهرين المشاركية في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين خرجت في المدينة، وأضافت الشرطة أن الاعتقالات جاءت لـ"منع الإخلال بالسلم العام".

 

ونزلت حشود كبيرة إلى شوارع العاصمة البريطانية في تظاهرة جديدة داعمة للفلسطينيين ومطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة، بينما انتشرت الشرطة لمنع وقوع صدامات مع تظاهرة مضادة.

 

وانطلقت التظاهرة التي ينظمها «ائتلاف أوقفوا الحرب» تحت شعار «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريماً لقتلى الحروب البريطانيين في يوم «ذكرى الهدنة» أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن.

 

ورفع المتظاهرون أعلاماً فلسطينية ولافتات تطالب بـ«وقف قصف غزة».

 
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ومع انطلاق المسيرة، هتف المتظاهرون «الحرية لفلسطين» و«وقف إطلاق النار الآن».

 

 واعتقلت شرطة مدينة لندن ما مجموعه 100 شخص في مسيرات سابقة مؤيدة للفلسطينيين، بتهم بينها تأييد حركة «حماس» المصنفة في بريطانيا على قوائم الإرهاب، وعلى خلفية جرائم كراهية غير أن مسيرة اليوم، أثارت قلقاً لتزامنها مع «يوم الهدنة» الذي يحيي انتهاء الحرب العالمية الأولى. (الشرق الأوسط)

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