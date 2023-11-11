تقرير أميركي يفضح مُخططها.. هذا ما تفعله إسرائيل للبحث عن الأسرى في غزة!

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي، يبحث منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول الماضي، عن طائرات مسيّرة "بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت ممكن" وسط عدم الإلتفات إلى من صنع تلك المسيرات.

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وأوضحت الصحيفة أن الطلبات الإسرائيلية انهالت على الولايات المتحدة الأميركية، من عسكريين وأعضاء بالحكومة الإسرائيلية ومواطنين عاديين، وجميعهم يبحثون عن المسيّرات الصغيرة التي أصبح استخدامها منتشراً بين المدنيين، في الأشهر القليلة الماضية.



ونقلاً عن مسؤولين تنفيذيين أميركيين في شركات إنتاج المسيرات، وإسرائيليين يتعاونون مع الجيش، أضافت الصحيفة أنه خلال الأسابيع الماضية، وصلت آلاف الطائرات المسيّرة التجارية إلى إسرائيل، وبعضها من شركات أميركية والكثير منها صنعتها شركات صينية وباعتها في الولايات المتحدة.



بحسب "وول ستريت جورنال"، فإن تلك المسيّرات، تستخدم في المساعدة خلال عمليات البحث عن الأسرى، وكذلك في جمع معلومات استخباراتية وحماية المستوطنات.



أما بخصوص عدم التفريق بين المسيّرات الأميركية والصينية، قال المتخصص في مجال الطائرات دون طيار بمدينة "سولت ليك" الأميركية، بوبي ساكاكي: "في أوقات الصراع لا تتخذ موقفاً سياسياً".



تجدر الإشارة إلى أن المسيّرات الصينية تباع مقابل بضعة آلاف من الدولارات ويمكنها التقاط صور جوية في الوقت الفعلي على ارتفاع مئات أو آلاف الأقدام، فيما يمكن للطائرات بدون طيار الأميركية، أن تكون أكثر تطوراً وليست مصممة للهواة، غير أنها غالبا ما تباع بنحو 5 أضعاف من المسيّرات المصنوعة في الصين.



وتابعت الصحيفة أن "الجيوش الكبرى على ما يبدو ليست مجهزة لمواجهة واقع الحروب الجديدة، حيث اندفعت إسرائيل نحو شراء المسيّرات رخيصة الثمن والجاهزة للاستخدام، وهي الدولة التي تنتج واحدة من المسيّرات الأكثر استخداما بشكل كبير".



وذكرت "وول ستريت جورنال" أن "الطائرات بدون طيار الصغيرة ستكون مفيدة لإسرائيل في عملية استعادة الأسرى لدى حماس في قطاع غزة، كما أنه مع احتدام المعارك البرية في المناطق الحضرية في غزة، سوف يزداد استخدام كل من إسرائيل وحماس لتلك المسيّرات". (عربي21)