صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في مرحلة متقدمة.. ما هي شروطها؟

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وبعد فشل الوساطة القطرية الأميركية في الثامن من تشرين الأول من إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاعغزة مقابل هدنة إنسانية.كشف موقع إخباري أميركي، السبت، أن "المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسيرات وأسرى أطفال بين إسرائيل وحركة حماس وصلت إلى مرحلة متقدمة".موقع "بوليتكو" الأميركي أوضح أن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا تفاؤلاً حذرا بشأن الوصول إلى صفقة تبادل أسيرات وأسرى أطفال معحركة حماس، رغم استمرار القتال بين الطرفين منذ 36 يوماً".وبحسب الموقع الذي نقل عن المسؤولين الإسرائيليين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم لحساسية موضوع المحتجزين، أكدوا أن صفقة كهذه - في حال تمت- ستكون مؤقتة ومحدودة.وأضاف أن " الصفقة ستشمل على الأرجح بضع عشرات من الأطفال والمسنين الإسرائيليين، وبعضهم يحمل منذ ذوي الجنسيات المزدوجة، بينهم أميركيون" مشيراً إلى أن " إضفاء الطابع الرسمي على الهدنة الرسمية في شمالي غزة ساعد في إحداث تقدم في مفاوضات التبادل، عبر الوسطاء القطريين والمصريين".وبعد ضغوطات على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، استمرت نحو أسبوعين، وافق الأخير في وقت سابق على هدن إنسانية لمدة 4 ساعات يومياً.ومع ذلك، حذر المسؤولون من أنه لا تزال العديد من القضايا العالقة التي يمكن أن تعصف بالصفقة، بما في ذلك امتناع حماس عن تقديم قائمة كاملة بالمحتجزين لديها في غزة.تلك الخطوة جاءت بعدما أفرجت حركة حماس الأسبوع الماضي عن ثلاث مسنات إسرائيليات، في بادرة حسن نية، سبقها الإفراج عن أم وطفليها.في المقابل، قال أمس الجمعة القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إنه "لا إفراج عن الرهائن دون تحرير كل الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل"، معتبراً أن "إسرائيل تعطل جهوداً مصرية وقطرية لوقف إطلاق النار بغزة".وتحتجز حماس 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، حسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول، حين شنت الحركة هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات جنوب إسرائيل، أوقع 1200 قتيل حسب أحدث تعديلاً للحكومة الإسرائيلية.في حين لم تنجح الوساطات حتى الآن سوى في الإفراج عن 4 رهائن نساء فقط.ولازال الاحتلال الإسرائيلي يشن إلى اليوم غارات عنيفة على قطاع غزة، في خطة ممنهجة لتدمير القطاع، مرتكباً أفظع المجازر بحق الفلسطينيين التي فاقت الــ 11 ألف شهيداً حتى اليوم.