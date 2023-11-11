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ألمانيا تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين

Lebanon 24
11-11-2023 | 13:25
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن برلين ستخصص مبلغا إضافيا قدره 38 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين.

 
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ونقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن الوزيرة قولها: "كل حياة لها نفس القدر من القيمة. كل شخص في إسرائيل وكل شخص في فلسطين له الحق في العيش في سلام وأمن".

 

ودعت بيربوك إلى تطبيق هدن إنسانية في قطاع غزة، وتوسيعها. بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزيرة الخارجية إلى الحاجة إلى توفير الإمدادات دون انقطاع للمرافق الصحية في غزة.

 

ومن الجدير ذكره أن وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم مساء اليوم السبت، القيام بزيارة تل أبيب والاجتماع بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

(روسيا اليوم)

 

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