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نتنياهو: سنواصل معركتنا ضد "حماس" في غزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 15:50
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل معركته ضد حركة حماس في قطاع غزة "بكل قوة"، وذلك في رفض للدعوات الدولية المتزايدة إلى وقف إطلاق النار.

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وصرح نتنياهو في خطاب متلفز بأن وقف إطلاق النار لن يكون ممكناً إلا إذا أطلق المسلحون في غزة سراح جميع الرهائن الـ 240 الذين احتجزتهم حماس خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها ضد المستعمرات الإسرائيلية يوم 7 تشرين الأول الماضي، مشدداً على أن إعادة الرهائن "هدف مركزي" في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة، في اليوم التالي للحرب، قائلاً إلى أن ذلك سيعمل على "إلغاء التهديدات الأمنية" التي قد تتعرض لها إسرائيل.

ورداً على سؤال عما يعنيه بالسيطرة الأمنية، قال نتنياهو إنه يجب أن يكون بوسع القوات الإسرائيلية دخول غزة عندما يكون ذلك ضروريا لملاحقة المسلحين.
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