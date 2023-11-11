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عربي-دولي

الأمين العام السابق لـ”الناتو” يقترح ضم أوكرانيا إلى الحلف

Lebanon 24
11-11-2023 | 15:55
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صرح الأمين العام السابق لحلف "الناتو" أندرس فوغ راسموسن، بأنه من الضروري دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا في الحلف، ولكن فقط داخل الحدود التي تسيطر عليها كييف.

 
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وأضاف السياسي الدنماركي: "حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. نحن بحاجة إلى هيكل أمني أوروبي جديد يضع أوكرانيا في قلب حلف شمال الأطلسي".

 

وأشار إلى أن "حزمة الضمانات المنصوص عليها في المادة 5 [من معاهدة حلف شمال الأطلسي] سوف تردع روسيا عن شن هجمات على الأراضي الأوكرانية التي ستكون موجودة في الناتو، وسوف تعطي أوكرانيا الأريحية لإرسال القوات إلى خط المواجهة". 

 

وأضاف راسموسن، أن هذا سيكون مشابها إلى حد ما لإقامة منطقة حظر جوي فوق الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن اقتراحه لن يساهم في تجميد النزاع ولن يجبر أوكرانيا على التخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا.

(روسيا اليوم)

 

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