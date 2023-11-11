أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت مواقع وصفها بـ"بنى تحتية إرهابية" في سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية استهدفت الجزء الذي ضمته إسرائيل من الجولان.

وقال الجيش في بيان مقتضب "قبل قليل، وردًّا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)، قصفت طائرات مقاتلة بنى تحتية إرهابية في سوريا".

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وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.

كانت إسرائيل شنت ضربات في الأراضي السورية الجمعة بعد سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات (جنوب) قالت إن مصدرها سوريا.

صعد الجيش الإسرائيلي وتيرة قصفه على الأراضي السورية منذ هجوم حماس في 7 تشرين الاول. (سكاي نيوز)