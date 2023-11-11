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"الصحة العالمية" تؤكد فقدان تواصلها مع مستشفى الشفاء بغزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 23:12
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قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن "قلقها العميق" بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
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وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن العمليات في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، توقفت السبت بعد نفاد الوقود.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لديها "مخاوف عميقة بخصوص سلامة العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم رضع على أجهزة دعم الحياة والنازحين الذين ما زالوا داخل المستشفى"، وجددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. (سسكاي نيوز)
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