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عربي-دولي

بعد تعرضها لـ"حادث"... تحطم طائرة عسكرية أميركية شرقي البحر المتوسط

Lebanon 24
11-11-2023 | 23:30
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أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، يوكوم، عن تحطم طائرة عسكرية أميركية بعد تعرضها لـ"حادث" خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط.

 
ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.
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وقالت "يوكوم" في بيان "مساء العاشر من تشرين الثاني، تعرضت طائرة عسكرية أميركية كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت"، من دون أن تقدم معلومات عن مصير الطاقم.


وتابعت "يمكننا القول بشكل قاطع إن طلعة الطائرة كانت مرتبطة بالتدريب فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي"، مضيفة أن "سبب حادث التدريب قيد التحقيق حاليا".

سارعت واشنطن إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة - بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى - بعد هجوم حماس في 7 تشرين الاول. (سكاي نيوز)
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