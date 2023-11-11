ردا على قصف المدنيين في غزة.. فصائل عراقية: استهدفنا إيلات "بأسلحة مناسبة"

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في بيان مقتضب، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، انها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"، ردا على استهداف المدنيين في غزة.ولم توضح الفصائل ما إذا كان ما أطلقته قد بلغ الهدف أو أصابه من عدمه، غير أنها أكدت الاستمرار في الاستهدافات، من دون خوض في تفاصيل.وكان مراسل "العربية/الحدث"، أفاد أن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل خشية تسلل مسيرات.كما قال إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراض مسيرة فوق مدينة حيفا.صواريخ ومسيرات نحو إيلاتويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة باتجاه إيلات وأصابت مدرسة في المدينة.كما أكد "أنه سيرد بقوة على كل عدوان يستهدف الأراضي الإسرائيلية".وقبل ذلك أعلن أيضاً أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن نحو إسرائيل. (العربية)