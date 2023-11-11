Advertisement

عربي-دولي

ردا على قصف المدنيين في غزة.. فصائل عراقية: استهدفنا إيلات "بأسلحة مناسبة"

Lebanon 24
11-11-2023 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1129393-638353678102954956.png
Doc-P-1129393-638353678102954956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في بيان مقتضب، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، انها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"، ردا على استهداف المدنيين في غزة.

ولم توضح الفصائل ما إذا كان ما أطلقته قد بلغ الهدف أو أصابه من عدمه، غير أنها أكدت الاستمرار في الاستهدافات، من دون خوض في تفاصيل.
Advertisement

وكان مراسل "العربية/الحدث"، أفاد أن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل خشية تسلل مسيرات.

كما قال إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراض مسيرة فوق مدينة حيفا.
صواريخ ومسيرات نحو إيلات
ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة باتجاه إيلات وأصابت مدرسة في المدينة.

كما أكد "أنه سيرد بقوة على كل عدوان يستهدف الأراضي الإسرائيلية".

وقبل ذلك أعلن أيضاً أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن نحو إسرائيل. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:37 | 2023-11-12
00:30 | 2023-11-12
00:30 | 2023-11-12
00:26 | 2023-11-12
00:14 | 2023-11-12
23:57 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24