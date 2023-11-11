Advertisement

عربي-دولي

السودان... أكثر من 800 شخص لقوا مصرعهم في هجوم على بلدة بدارفور

Lebanon 24
11-11-2023 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1129399-638353687259715624.jpg
Doc-P-1129399-638353687259715624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وأطباء سودانيون، السبت، إن مقاتلين من قوة شبه عسكرية والميليشيات العربية المتحالفة معهم اجتاحوا بلدة في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص.
Advertisement
 
جاء الهجوم الذي استمر لعدة أيام في أردمتا بولاية غرب دارفور بعد أن استولت قوات الدعم السريع شبه النظامية على قاعدة عسكرية هناك في 4 تشرين الثاني الحالي.
 
 
وقال صلاح تور، رئيس نقابة الأطباء السودانيين في غرب دارفور، إن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها اجتاحت البلدة، ما أدى إلى مقتل بعض غير العرب داخل منازلهم وإحراق مراكز إيواء النازحين.
 
وقال وليام سبيندلر، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف: "تلقينا هذه التقارير من الوافدين الجدد إلى تشاد. هؤلاء لاجئون فروا من دارفور ويتحدثون عن ميليشيا مسلحة تنتقل من منزل إلى منزل وتقتل الرجال والصبيان".
 
وأضاف "ورد أن عمليات القتل هذه حدثت في الأيام القليلة الماضية".
 
تقع أردمتا على بعد بضعة كيلومترات إلى شمال مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
 
وكانت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية شنت هجمات على الجنينة، بما في ذلك هجوم كبير، في حزيران الماضي، أدى إلى دفع المزيد من السكان غير العرب إلى تشاد ومناطق أخرى في السودان. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:37 | 2023-11-12
00:30 | 2023-11-12
00:30 | 2023-11-12
00:26 | 2023-11-12
00:14 | 2023-11-12
23:57 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24