خلال تظاهرة حاشدة... أقرباء مواطن روسي تحتجزه "حماس" يحتفلون بعيد ميلاده

احتفل أقرباء وأصدقاء الروسي ألكسندر تروفانوف المحتجز لدى "حماس" بعيد ميلاده الـ28، أثناء مظاهرة حاشدة في تل أبيب طالب المشاركون فيها بتحرير جميع الرهائن والأسرى لدى "حماس".





وجرت المظاهرة أمام متحف المدينة للفنون ومجمع المباني الحكومية، حيث مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

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وكان المتظاهرون يحملون صور الرهائن لدى "حماس"، ووفق المسؤولين الإسرائيليين فإن عدد الأسرى 239 شخصا.



وردد المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة بتحرير الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" منذ 36 يوما.



وكان بين المتظاهرين أقرباء وأصدقاء ألكسندر تروفانوف، الذي اختطف في 7 تشرين الاول مع والدته وجدته وصديقته من كيبوتس نير عوز قرب الحدود مع قطاع غزة، فيما قتل والده خلال هجوم "حماس". (RT)