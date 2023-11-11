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عربي-دولي

البيت الأبيض يحذر... مشروع قانون سيؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة

Lebanon 24
11-11-2023 | 23:57
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قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن مشروع قانون رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتمويل البرامج الحكومية سيؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة.

وقدم جونسون قانونا من مرحلتين يهدف إلى منع الإغلاق المالي في الولايات المتحدة، يتضمن تمويل جزء من البرامج الحكومية، المتعلقة أيضا بالنقل والطاقة والبناء العسكري، بحلول 19 كانون الثاني. سيتم احتساب التمويل لبقية القطاعات الحكومية حتى 2 شباط.
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في الوقت نفسه، لا يتضمن قانون جونسون أموالا لإسرائيل وأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "الجمهوريون في مجلس النواب يضيعون الوقت على اقتراح تافه".

وطلب الرئيس الأمريكي 106 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل، لكن لا يوجد دعم للطلب في الكونغرس. 

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الثلاثاء. (RT)
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