خلال مسيرة حاشدة في لندن مؤيدة لفلسطين.. إصابة شرطيين واعتقال 232 متظاهراً

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أكدت شرطة لندن إصابة 9 من عناصرها خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية أمس السبت، واعتقال 232 متظاهرا.وقالت شرطة لندن أمس السبت، إنها اعتقلت نحو 150 محتجا مؤيدا للفلسطينيين كانوا يشعلون المفرقعات، و82 متطرفا اشتبكوا مع القوات الأمنية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن.وأضافت الشرطة: "أصيب 9 عناصر من الشرطة في شارع وايتهول".وأشارت الشرطة أيضا إلى أن الاعتقالات بدأت عندما أصابت بعض الألعاب النارية التي تم إطلاقها رجال الأمن في وجوههم.من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "أدين الأحداث التي وقعت خلال الاحتجاجات التي هاجم فيها المشاركون الشرطة، وهتفوا بعبارات معادية للسامية، ووضعوا رموز "حماس" على ملابسهم".(روسيا اليوم)