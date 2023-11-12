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عربي-دولي
زلزال يهز اندونيسيا.. هذه قوته
Lebanon 24
12-11-2023
|
00:30
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أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر وقع قرب تيمور الغربية في إندونيسيا، اليوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ومنذ 4 أيام، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة بحر باندا في إندونيسيا، وفق ما قال مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بعد ساعات على زلزال أقوى في نفس المنطقة. وسُجل وقوع الزلزال على مسافة من الشاطئ وعلى عمق ضحل، وفق المركز الأميركي. ولم تصدر وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من أمواج تسونامي.
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والزلزال الأول البالغة شدته 7.1 درجة وشعر به أهالي بلدة ساوملاكي بأرخبيل جزر تانيمبار، بحسب المركز الإندونيسي للأرصاد.(العربية)
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