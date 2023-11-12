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عربي-دولي

للمرة الثانية... سلاح الجو الأردني يُنزل مساعدات طبية في غزة

Lebanon 24
12-11-2023 | 01:06
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أعلن الأردن، الأحد، قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة "مظلات" للمستشفى الميداني بقطاع غزة السبت، وذلك للمرة الثانية أسبوع، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى، وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن السكان في غزة، وفق بيان لـ"الجيش الأردني".
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وأكد البيان أن "المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع".
ولم تعلق إسرائيل على العملية التي ذكرها بيان الجيش الأردني.
وفي 6 تشرين الثاني، قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.


وكتب الملك عبدالله في منشور على منصة أكس: "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
وأضاف "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".
وفي سياق متصل، أوضح قائد المستشفى الميداني، العقيد ثائر الخطيب، أن الشحنة الأولى شملت "إسقاط ثلاثة طرود على موقع محدد مسبقا" يحتوي كل منها "على ما مجموعه 1000 كيلوغرام من المواد الطبية والدوائية ومستلزمات أساسية"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ووقتها، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي،  أن المساعدات التي أنزلها الأردن جوا في قطاع غزة كانت "بتنسيق كامل" مع إسرائيل، حسبما ذكر مراسل قناة "الحرة".
وقال المتحدث الإسرائيلي إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، أسقطت معدات طبية ومنتجات غذائية إلى المستشفى الأردني في غزة".
ولفت إلى أنه "سيستخدم طاقم المستشفى والمرضى هذه المعدات". (الحرة)
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