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عربي-دولي

"تغطية مرئية وصوتية"... ترامب يطالب بنقل محاكمته على الهواء مباشرة

Lebanon 24
12-11-2023 | 01:25
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في خطوة أثارت الكثير من الشكوك بين خصومه الديمقراطيين، يؤيد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جهود المؤسسات الإخبارية لتوفير تغطية تلفزيونية مباشرة لمحاكمته بتهم فيدرالية بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
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وفي ملف قانوني منسق تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى القاضية التي حددت موعد بدء المحاكمة في اذار، جادل محامو ترامب بأنه ضحية الاضطهاد السياسي من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، ويجب السماح له باستخدام منصة التلفزيون لعرض ظلم الإجراءات.

وقالت المذكرة التي نشرها موقع بوليتكو "يرغب الادعاء في مواصلة هذه المهزلة في الظلام.. الرئيس ترامب يدعو إلى إخراج المحاكمة إلى الضوء ويجب أن تتاح لكل شخص في أميركا وخارجها الفرصة لدراسة هذه القضية بشكل مباشر ومشاهدة الرئيس ترامب وهو يبرئ نفسه من هذه الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية".

ولم يشر الطلب المكون من خمس صفحات المقدم إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان إلى قاعدة المحكمة الفيدرالية المعمول بها منذ عقود والتي تحظر بث إجراءات المحكمة الجنائية.


"تغطية مرئية وصوتية للمحاكمة التاريخية"
 
واستشهد ممثلو الادعاء من فريق المحامي الخاص جاك سميث بهذه القاعدة الأسبوع الماضي في معارضة الجهود التي بذلتها مجموعة من الشبكات الإخبارية، بما في ذلك بوليتيكو، للحصول على إذن لتقديم تغطية مرئية وصوتية للمحاكمة التاريخية لرئيس سابق أو حالي بتهم جنائية.

وقال فريق سميث أيضًا إن التغطية التلفزيونية ستشكل مخاطر على المحاكمة، وربما ترهيب الشهود والمحلفين.

وأعدت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن لائحة اتهام في أغسطس تتهم ترامب بمحاولة الاحتيال على الحكومة الفيدرالية وعرقلة إجراءات الكونغرس من خلال نشر مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات عن عمد، مما دفع أنصاره إلى مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.

وفي الشهر الماضي، قدمت المؤسسات الإخبارية طلبات رسمية إلى القاضية تشوتكان للحصول على إذن لتقديم تغطية حية للمحاكمة. وأشارت وسائل الإعلام إلى الدرجة غير العادية من الاهتمام بالمحاكمة والتحديات التي من المحتمل أن تواجهها المحكمة في محاولة استيعاب المتفرجين في قاعة المحكمة القريبة من الكابيتول هيل.

كما طلب المشرعون ووسائل الإعلام من هيئة صنع السياسات في المحاكم الفيدرالية منح استثناء لحظر البث حتى يمكن بث محاكمة ترامب في العاصمة واشنطن على التلفزيون. ومع ذلك، في اجتماع الشهر الماضي، قالت لجنة من ذلك المؤتمر إنها تفتقر إلى سلطة منح استثناء وأن تغيير القاعدة سيستغرق سنوات.

وانتقد عريضة ترامب الجديدة فريق سميث وتشوتكان، متهمًا كليهما بانتهاك حقوقه بشكل متكرر والتدخل المتعمد لمنع محاولته للفوز بإعادة انتخابه للبيت الأبيض العام المقبل. وهو يتقدم حاليًا بفارق كبير على منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

4 محاكمات جنائية
 
ويواجه ترامب أربع محاكمات جنائية بالإضافة إلى العديد من الدعاوى القضائية المدنية، ويحاول في الأسابيع الأخيرة الاستفادة من تلك الإجراءات لتضخيم رسالته إلى الناخبين.

ويشير الطلب الأخير ببث المحاكمة إلى أمله في استخدام محاكمة واشنطن والتي من المقرر أن تكون أول قضية جنائية ضد ترامب تعرض على هيئة محلفين، لإعادة بث ادعاءاته بأن التزوير تسبب في خسارته في السباق الرئاسي لعام 2020.

وقال محامو ترامب إنه يفضل التغطية التلفزيونية لمحاكمة واشنطن جزئيا لأنها ستسمح للجمهور "بسماع كل الأدلة المتعلقة بالانتخابات التي يعتقد الرئيس ترامب أنها مزورة ومسروقة".

ومن الممكن أيضا أن يُنظر إلى طلب ترامب بث المحاكمة على أنه تأكيد لما اعتبره الكثيرون علاقة تكافلية بين ترامب ووسائل الإعلام الإخبارية الرئيسية، التي تعززت تصنيفاتها وازداد عدد متابعيها من خلال تغطية الرئيس السابق المستقطب.

وبينما أيد ترامب محاولة شبكات التلفزيون الكبرى والصحف والمنافذ الإخبارية عبر الإنترنت بث فيديو مباشر للمحاكمة، فقد حذر محاموه أيضًا من أن إنكار مثل هذه التغطية من شأنه أن يجبر أفراد الجمهور للاعتماد على "حسابات متحيزة محسوبة على إدارة بايدن وحلفائها الإعلاميين". (العربية)
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