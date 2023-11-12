في قلب مدينة غزة... الجيش الإسرائيلي ينشر صورا جديدة لعملياته البرية

نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، صورا جديدة لقواته، قال إنها لجزء من عملياته البرية داخل غزة، بعد أن أعلن، وسط الأسبوع، أنه وصل إلى "قلب مدينة غزة".

وتظهر الصور التي نشرتها صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية، على منصة إكس، مجموعات من الجنود الإسرائيليين المشاة وسط مباني وأنقاض، إضافة إلى صور دبابات وآليات حربية وكلاب مدربة، بداخل ما قال إنه قطاع غزة.





תמונות מהפעילות הקרקעית של כוחות צה״ל ברצועת עזה: pic.twitter.com/IA12sBrHNm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 12, 2023 Advertisement

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، في بيان عثوره على "أسلحة وذخائر وأجهزة متفجرة داخل روضة أطفال في غزة أثناء عملياته في شمال القطاع".

وقال الجيش إن اللواء 551 من قواته "دمر أسلحة عثر عليها في مناطق مدنية خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى العشرات من فتحات الأنفاق".

وكشفت إسرائيل، الثلاثاء، أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة" مع دخول الحرب مع حماس شهرها الثاني، بعد أن أطلقت عمليات برية في القطاع.



واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة في السابع من تشرين الاول، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة معدلة نشرتها السلطات الإسرائيلية، السبت، وتم اختطاف 239 شخصا.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة القتلى في غزة 11078 قتيلا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وإصابة 27490 شخصا بجروح، إضافة إلى 2700 مفقود تحت الأنقاض، بحسب آخر الأرقام التي أعلنت عنها. (الحرة)