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عربي-دولي
بالفيديو: حادث نادر... طائرة تصطدم بسيارة في تكساس
Lebanon 24
12-11-2023
|
01:58
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أفادت قناة "360" باصطدام طائرة خفيفة وسيارة ركاب في ولاية تكساس الأميركية.
وهبطت طائرة خفيفة من طراز "Lancair IV-P Propjet" اضطراريا في مطار "Aero Country" بالولاية.
وفشل الطيار في إيقاف الطائرة في نهاية المدرج واخترقت الحاجز واصطدمت بسيارة مارة.
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ولم يؤد الحادث إلى وقوع ضحايا. (RT)
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