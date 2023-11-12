بالفيديو: حادث نادر... طائرة تصطدم بسيارة في تكساس

أفادت قناة "360" باصطدام طائرة خفيفة وسيارة ركاب في ولاية تكساس الأميركية.





وهبطت طائرة خفيفة من طراز "Lancair IV-P Propjet" اضطراريا في مطار "Aero Country" بالولاية.



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ولم يؤد الحادث إلى وقوع ضحايا. (RT) وفشل الطيار في إيقاف الطائرة في نهاية المدرج واخترقت الحاجز واصطدمت بسيارة مارة.ولم يؤد الحادث إلى وقوع ضحايا. (RT)