Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: حادث نادر... طائرة تصطدم بسيارة في تكساس

Lebanon 24
12-11-2023 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1129432-638353764986474710.jpg
Doc-P-1129432-638353764986474710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة "360" باصطدام طائرة خفيفة وسيارة ركاب في ولاية تكساس الأميركية.


وهبطت طائرة خفيفة من طراز "Lancair IV-P Propjet" اضطراريا في مطار "Aero Country" بالولاية.
وفشل الطيار في إيقاف الطائرة في نهاية المدرج واخترقت الحاجز واصطدمت بسيارة مارة.
Advertisement


ولم يؤد الحادث إلى وقوع ضحايا. (RT)
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:46 | 2023-11-12
03:38 | 2023-11-12
03:30 | 2023-11-12
03:09 | 2023-11-12
03:03 | 2023-11-12
02:45 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24