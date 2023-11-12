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هكذا وقع جنود إسرائيل في فخ "أنفاق غزة"

Lebanon 24
12-11-2023 | 02:45
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أفادت وسائل إعلام عبرية ان الأنفاق لم تعد مجرد مكان يحمي عناصر حماس من القصف، بل أصبح أيضا فخا يستدرج جنود الجيش الإسرائيلي إلى حتفهم.

وبدأت القصة أمس السبت بإعلان مقتضب من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل 5  من جنوده بينهم ضابط برتبة رائد وإصابة آخرين، وشمل الإعلان أسماء الجنود ومناطق سكناهم.
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ولاحقا، بدأت مزيد من التفاصيل بالظهور، فقالت مواقع إخبارية إسرائيلية إن الجنود قتلوا في معارك مع مقاتلين فلسطينيين بشمال قطاع غزة الفقير والمحاصر في اليوم السادس والثلاثين للحرب.

واعترف الجيش الإسرائيلي بعدها بأن 4 من جنود الكتيبة 697 قتلوا في نفق يعود لحركة حماس.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنكليزية إن الجنود الأربعة قتلوا من جراء انفجار في مدخل نفق في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الانفجار ناجم عن تفخيخ الفتحة المؤدية إلى النفق.

أما صحيفة "يديعوت آحرونوت" فقد ذكرت أن الجنود لم يكونوا قد دخلوا النفق عندما وقع الانفجار.

وقالت إن 4 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم.

وتعتبر القوات الإسرائيلية الوصول إلى الأنفاق التي تعود إلى حركة حماس أحد أهداف الحرب، لشل هذا السلاح الذي استخدمته الحركة ومعرفة كيفية استخدامه.

لكن رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" السابق، داني ياتوم، حذر من أن هذه الأنفاق سشكل "مصيدة لقتل الجنود".(سكاي نيوز)

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