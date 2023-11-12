Advertisement

عربي-دولي

"مزيجٌ من الأسلحة".. مفاجآت مثيرة عن "قدرات حماس" يكشفها تقريرٌ أميركيّ!

Lebanon 24
12-11-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1129445-638353792509621353.jpeg
Doc-P-1129445-638353792509621353.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن العدو الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة في قطاع غزة لم تشهدها المنطقة العربية من قبل.

وسلط التقرير الضوء على ترسانة حركة حماس من الأسلحة المضادة للدبابات، مشيراً إلى أنها تظهر حجم الصعوبات والمخاطر التي تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تقدمها في غزة.
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن الخبير الباحث الإسرائيلي يهوشوا كاليسكي قوله إنّ إسرائيل "احتاجت في حرب عام 1967 في سيناء إلى 3 فرق لهزيمة الجيش المصري خلال 6 أيام"، وأضاف: "الآن يستخدم الجيش الإسرائيلي نفس القوة لمدة شهر تقريباً مع نتائج مختلفة تماما في غزة.. هذه الحرب مغايرة إنها صعبة للغاية، لأن حماس مستعدة ومجهزة جيداً". 

وطوّر الاحتلال الإسرائيلي نظاماً دفاعياً ضد الأسلحة التي تمتلكها حركة المقاومة حماس، وفق حديث الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات رايان بروبست. 

ويعمل هذا النظام من خلال استخدام رادار يتتبع الذخائر القادمة ثم يعترضها بقذائفه الدفاعية، ورغم نجاحه في صد الكثير من الهجمات، إلا أن اختراقه وارد وخاصة عندما يتم إطلاق أعداد كبيرة من القذائف ومن مسافة قريبة، وفقا لبروبست.

واستشهد التقرير بهجوم وقع في 31 تشرين الأول الماضي عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات لمقاومي حركة حماس ناقلة جنود مدرعة في محيط قطاع غزة، مما أدى لمقتل تسعة جنود من الاحتلال، وهي أعلى حصيلة يسقط فيها جنود في حادث واحد منذ بدء الهجوم البري قبل نحو أسبوعين.

يقول التقرير إن هذا الهجوم أظهر مدى تطور وتوسع القوة النارية التي تمتلكها حركة المقاومة حماس.

وتشمل الأنظمة المضادة للدبابات التي نشرتها المقاومة في غزة نظام "Bulsae-2" وهو نسخة كورية شمالية من نظام "Fagot" الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وكذلك قاذفات "RPG-7" روسية الصنع وأنظمة كورية شمالية من طراز "إف-7"، وفقاً لمحللين عسكريين.

كذلك، هناك أيضاً أنظمة أخرى شوهدت في مقاطع فيديو نشرتها حركة حماس مؤخراً مثل أنظمة صواريخ موجهة من طراز "كورنيت" و"كونكورس" الروسية، بالإضافة إلى نظام "رعد" الإيراني، وهو نسخة مقلدة من صواريخ "ماليوتكا" السوفيتية المضادة للدروع.

وقال الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن بهنام بن طاليبو إن "هذا المزيج من الأسلحة يمكن أن يعقد مهمة حتى أكثر الجيوش تطوراً في العالم عندما تقاتل في المناطق الحضرية".

وتوقع بن طاليبو أن حركة المقاومة حماس  تركز أكثر على استخدام الأسلحة المضادة للدروع لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة. (عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2023-11-12
12:18 | 2023-11-12
11:39 | 2023-11-12
11:27 | 2023-11-12
11:00 | 2023-11-12
10:30 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24