Advertisement

عربي-دولي

بعد تعليق الحركة ليومين.. استعدادات في معبر رفح لاستقبال دفعة من الجرحى الفلسطينيين

Lebanon 24
12-11-2023 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1129466-638353828824704055.png
Doc-P-1129466-638353828824704055.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إعلان هيئة المعابر والحدود الفلسطينية استئناف العمل اليوم الأحد عقب تعليق الحركة يومين متتاليين، يستعد معبر رفح المصري لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين وكذلك استئناف عملية إجلاء مزدوجي الجنسية والمصريين من قطاع غزة.
Advertisement

وكانت سلطات الجانب الفلسطيني من معبر رفح قد أبلغت نظيرتها المصرية مساء الجمعة تعليق عبور الجرحى والأجانب بسبب القصف الإسرائيلي ومحاصرة الآليات العسكرية الاسرائيلية لمستشفيات غزة واستهداف أي هدف متحرك، الأمر الذي حال دون تحرك سيارات الإسعاف باتجاه معبر رفح.

وأكدت مصادر بمعبر رفح أن تعليق حركة الإجلاء كان خطوة تهدف إلى الضغط من أجل فتح ممر إنساني باتجاه المعبر بضمانات دولية يؤمن وصول الجرحى إلى الجانب المصري بسلام.


ومنذ مطلع تشرين الثاني الجاري حتى الآن عبر نحو 2,050 شخصا من مزدوجي الجنسية معبر رفح إلى الحدود المصرية في إطار خطة إجلاء ما يزيد على 7 آلاف أجنبي من قطاع غزة، غير أن حركة العبور تم تعليقها 3 مرات خلال الفترة المذكورة.

وبلغ مجموع الجرحى الفلسطينيين الذين نقلوا للعلاج بالمستشفيات المصرية 137 مصابا خلال الفترة ذاتها.

وتشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة استمرار عمليات الإجلاء الطبي المنظمة بأمان وبدون عوائق لأصحاب الحالات الخطرة من الجرحى والمرضى إلى مصر من خلال معبر رفح الحدودي.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:28 | 2023-11-12
06:15 | 2023-11-12
06:08 | 2023-11-12
05:59 | 2023-11-12
05:39 | 2023-11-12
05:03 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24