28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
28
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سياسة واشنطن تجاه غزة تهدد مكانتها الدولية.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
12-11-2023
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع استمرار الحرب في غزة، رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن سياسة واشنطن تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تهدد بالإضرار بمواقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية.
ونقلت الصحيفة عن محللين، أن "السخط والغضب بسبب الأضرار الكبيرة التي طالت المدنيين يتزايد ليس فقط ضد إسرائيل، بل أيضا ضد الولايات المتحدة، وهو ما انعكس خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط وآسيا. حيث تلقى انتقادات كبيرة من قبل رؤساء وزراء ودبلوماسيين بسبب تصرفات إسرائيل، حيث أشار الكثيرون إلى أن الهجمات يتم تنفيذها بأسلحة أمريكية، والدعوات إلى هدنة إنسانية بدلا من وقف إطلاق النار تهدد باستمرار العنف ضد المدنيين".
Advertisement
فبعد مرور شهر على حرب غزة، فإن دعم الرئيس بايدن الثابت للقادة الإسرائيليين، حتى مع تزايد عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين، يهدد بمكانة واشنطن في المنطقة وخارجها، حيث أن قبولها بالهجمات على مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمباني السكنية يمكن أن يؤدي إلى تحطيم النفوذ الأمريكي ومكانتها على الساحة لسنوات قادمة.
وتشير الصحيفة إلى أن المخاوف بشأن تراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط ظهرت في واشنطن منذ وقت طويل وقبل التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن الوضع الحالي من المرجح أن يؤدي إلى تسريع وتفاقم العواقب ووضع واشنطن في المنطقة، كما يقول المحللون.
وتأمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أن يؤدي الانتهاء السريع من عملية القوات المسلحة الإسرائيلية إلى "تقليل العواقب طويلة المدى على الولايات المتحدة".
ويقول المسؤولون، بحسب الصحيفة، إنهم متفائلون بأنه إذا انتهى الرد الإسرائيلي بسرعة على سبيل المثال، من خلال القضاء على القيادة العليا لحماس فإن التداعيات طويلة المدى بالنسبة للولايات المتحدة ستكون أقل. ناهيك عن أن عدد الضحايا بين المدنيين ستقل في استبدال حملة القصف بالعمليات البرية.(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
12:31 | 2023-11-11
11/11/2023 12:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
14:23 | 2023-11-11
11/11/2023 02:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
10:41 | 2023-11-11
11/11/2023 10:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
15:47 | 2023-11-11
11/11/2023 03:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
15:33 | 2023-11-11
11/11/2023 03:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:28 | 2023-11-12
أردوغان: المنظمات الدولية تصبح عمياء عندما يكون القتلى مسلمين
06:15 | 2023-11-12
بالصورة.. هكذا حمى أطباء غزة الأطفال الرُّضع داخل مستشفى!
06:08 | 2023-11-12
هل قامت "حماس" بتهريب الرهائن الإسرائيليين بين قوافل النازحين داخل غزة؟
05:59 | 2023-11-12
من لبنان.. صواريخ مضادة للدروع توقع إصابات خطيرة في مستوطنة "دوفيف" (فيديو وصور)
05:39 | 2023-11-12
بعد توقفه عن العمل.. ماذا يجري داخل مستشفى القدس في غزّة؟
05:03 | 2023-11-12
المثلث الأحمر المقلوب.. حماس تستخدمه وإسرائيل تتوعد به فما هو؟
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
12/11/2023 13:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
12/11/2023 13:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
12/11/2023 13:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24