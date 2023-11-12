آخر تقرير.. صحيفة إسرائيلية تكشف موعد وقف إطلاق النار في غزّة!

أكد الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، إنّ صباح الـ7 من تشرين الأول الماضي، يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، كان "الأصعب والأشدّ مرارةً" منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي.

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وفي إشارة إلى الآثار طويلة الأمد لـ"طوفان الأقصى"، أكدت الصحيفة أنّ الـ7 من الشهر الماضي "ليس له تاريخ انتهاء"، مشدّدةً على "عدم القدرة على تصوّر حجم الرعب وأبعاد الضرر بالنسبة لإسرائيل".



وتابعت الصحيفة: "ربما هذا هو الفرق بين الحادثة والكارثة؛ في الحادثة تطمح للعودة إلى الواقع الذي كان قبلها، أما في الكارثة، فيجب إعادة التفكير بالمسار".



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "إخفاق الـ7 من تشرين الأول الماضي يخيّم على أعضاء مجلس الحرب المصغّر"، معتبرةً أنّ المقارنة بـ"الكابينت" الذي أنشئ خلال حرب تشرين، عام 1973، "تفتقر إلى الصلة"، واصفةً تلك الحرب بـ"الإخفاق الأول".



وفي هذا الإطار، قالت "يديعوت أحرونوت" إنّ رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينها، جولدا مائير، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، ديفيد إلعازار، "لم يتبادر إلى ذهنيْهما أنّ موتي أشكنازي (ضابط احتياط في "الجيش" الإسرائيلي) سيخرج للاحتجاج، وستؤلَّف لجنة تحقيق، وستبدأ مرحلة تنتهي بسقوط الحكومة".



وأوضحت أنّ رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هاليفي، "يعلمان ذلك"، مؤكدةً أنّ "نتنياهو يعمل لمنع ما لا يمكن منعه".



وفي حديثها عن الإخفاق الذي يخيّم اليوم على أعضاء "الكابينت"، قالت الصحيفة إنّه "يمكن بدء اللائحة بالجيش الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس أمان، السكرتير العسكري، وبقائد الجبهة وقائد الفرقة الغائبين عن الحضور. ويمكن إكمال اللائحة برئيس الشاباك".



ووفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، فربما "الأصح هو البدء بالمستوى السياسي"، الذي يشمل نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، وبني غانتس وغادي آيزنكوت، الذين كانوا رؤساء أركان خلال السنوات التي "تجذّرت فيها المفاهيم الخاطئة بشأن حركة حماس، ورئيسها يحيى السنوار، والدفاع عن المستوطنات".



ولفتت إلى أن "جميع هؤلاء، باستثناء رئيس الحكومة، أعلن بأسلوبه أنّه يتحمّل المسؤولية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "الجيش الإسرائيلي يسابق الزمن"، وأضافت: "نتنياهو تفاخر هذا الأسبوع بمجيء جنرالات من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل من أجل التعلم من إنجازات الجيش الإسرائيلي المدهشة في الحرب. إلا أنّ الحقيقة هي أنّ هؤلاء الجنرالات أتوا بهدف الحصول على جواب للأحجية التي تشغل منذ شهر كل المنظومة العسكرية والسياسية في العالم.



وووفقاً للصحيفة، فإن "مفاد هذه الأحجية: كيف أخفق جيش مدّرب إلى هذا الحدّ، غني ومجهّز إلى هذا الحدّ، إخفاقاً مميتاً في الـ7 من تشرين الأول؟".



وفي حين بحث الكاتب عمّا أسماه "انتصاراً"، يشمل إعادة كل الأسرى، القضاء كلياً على حماس، إبعاد حزب الله عن السياج في الشمال، ترميم المستوطنات فوراً، وتوفير الأمن في المستوطنات المهجورة، فإنّه أقرّ بأن "لا شيء من هذا القبيل في الأفق".



"الإيرانيون عملوا على الأساس" وفي إشارة إلى الآثار طويلة الأمد لـ"طوفان الأقصى"، أكدت الصحيفة أنّ الـ7 من الشهر الماضي "ليس له تاريخ انتهاء"، مشدّدةً على "عدم القدرة على تصوّر حجم الرعب وأبعاد الضرر بالنسبة لإسرائيل".وتابعت الصحيفة: "ربما هذا هو الفرق بين الحادثة والكارثة؛ في الحادثة تطمح للعودة إلى الواقع الذي كان قبلها، أما في الكارثة، فيجب إعادة التفكير بالمسار".وأشارت الصحيفة إلى أنّ "إخفاق الـ7 من تشرين الأول الماضي يخيّم على أعضاء مجلس الحرب المصغّر"، معتبرةً أنّ المقارنة بـ"الكابينت" الذي أنشئ خلال حرب تشرين، عام 1973، "تفتقر إلى الصلة"، واصفةً تلك الحرب بـ"الإخفاق الأول".وفي هذا الإطار، قالت "يديعوت أحرونوت" إنّ رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينها، جولدا مائير، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، ديفيد إلعازار، "لم يتبادر إلى ذهنيْهما أنّ موتي أشكنازي (ضابط احتياط في "الجيش" الإسرائيلي) سيخرج للاحتجاج، وستؤلَّف لجنة تحقيق، وستبدأ مرحلة تنتهي بسقوط الحكومة".وأوضحت أنّ رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هاليفي، "يعلمان ذلك"، مؤكدةً أنّ "نتنياهو يعمل لمنع ما لا يمكن منعه".وفي حديثها عن الإخفاق الذي يخيّم اليوم على أعضاء "الكابينت"، قالت الصحيفة إنّه "يمكن بدء اللائحة بالجيش الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس أمان، السكرتير العسكري، وبقائد الجبهة وقائد الفرقة الغائبين عن الحضور. ويمكن إكمال اللائحة برئيس الشاباك".ووفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، فربما "الأصح هو البدء بالمستوى السياسي"، الذي يشمل نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، وبني غانتس وغادي آيزنكوت، الذين كانوا رؤساء أركان خلال السنوات التي "تجذّرت فيها المفاهيم الخاطئة بشأن حركة حماس، ورئيسها يحيى السنوار، والدفاع عن المستوطنات".ولفتت إلى أن "جميع هؤلاء، باستثناء رئيس الحكومة، أعلن بأسلوبه أنّه يتحمّل المسؤولية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "الجيش الإسرائيلي يسابق الزمن"، وأضافت: "نتنياهو تفاخر هذا الأسبوع بمجيء جنرالات من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل من أجل التعلم من إنجازات الجيش الإسرائيلي المدهشة في الحرب. إلا أنّ الحقيقة هي أنّ هؤلاء الجنرالات أتوا بهدف الحصول على جواب للأحجية التي تشغل منذ شهر كل المنظومة العسكرية والسياسية في العالم.وووفقاً للصحيفة، فإن "مفاد هذه الأحجية: كيف أخفق جيش مدّرب إلى هذا الحدّ، غني ومجهّز إلى هذا الحدّ، إخفاقاً مميتاً في الـ7 من تشرين الأول؟".وفي حين بحث الكاتب عمّا أسماه "انتصاراً"، يشمل إعادة كل الأسرى، القضاء كلياً على حماس، إبعاد حزب الله عن السياج في الشمال، ترميم المستوطنات فوراً، وتوفير الأمن في المستوطنات المهجورة، فإنّه أقرّ بأن "لا شيء من هذا القبيل في الأفق".

وتطرّقت الصحيفة إلى تقدّم محور المقاومة وتعاظمه، خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل، أمام هذا التعاظم، بحاجة إلى الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها، جو بايدن، "كما لم تكن بحاجة إليهما (من قبل) أبداً".



وفي حين "عملت إسرائيل على الهوامش"، عمل الإيرانيون "على الأساس"، بما شمل التقدّم بالمشروع النووي، تسليح حلفائهم في لبنان وسوريا واليمن بصواريخ دقيقة، تعزيز محور المقاومة الذي يبدأ من طهران، ويمتدّ إلى دمشق وبيروت وصنعاء وغزة، وتعزيز علاقتها مع موسكو، وفق "يديعوت أحرونوت".



كذلك، لفتت إلى تصريحات أدلى بها ممثلو حماس في قطر، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قالوا فيها إنّ "طوفان الأقصى" سعت لـ"إعادة طرح القضية الفلسطينية على الطاولة الدولية"، مؤكدةً النجاح في تحقيق ذلك.



من الناحية الأميركية، الرئيس "لا وقت لديه"، كما قالت الصحيفة، فالصور من قطاع غزة التي تظهر الدمار بفعل العدوان الإسرائيلي "تعرّضه للنقد من جناح اليسار في الحزب الديمقراطي، وتقدِّمُه على أنّه خضع لإرادة حكومة إسرائيلية غير شعبية". وحلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط "يقلقون على استقرار سلطاتهم".



ووسط كل ذلك، يتحدث وزير الأمن الإسرائيلي عن "قرارات صعبة" سيضطر "الكابينت" إلى اتخاذها. ووفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، "لم يفصّل غالانت أي قرارات يعني: المواجهة مع الإدارة الأميركية، أم وقف القتال على الأرض قبل أوانه؟ رفض صفقة أسرى أم العكس، وتحرير أسرى فلسطينيين؟".



وفي غضون ذلك، يزداد القلق في "إسرائيل" على مصير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، "كل يوم وكل ساعة"، بحسب الصحيفة، علماً بأنّ عدداً منهم قُتل بفعل القصف الإسرائيلي، كما أعلنت المقاومة.



ورأت "يديعوت أحرونوت" أنّ "إسرائيل، خلال أسبوع، أسبوعين كحد أقصى، ستضطر إلى القبول بوقف إطلاق النار".



"المستوطنات تتفكّك"

وتحدّثت الصحيفة أيضاً عن التفكك الذي يصيب المستوطنات، التي "تمزّقها الجدالات الداخلية"، حيث يكون أحياناً "تدخلّ الشرطة مطلوباً".



وأول من بدأ بالانسلاخ هم الشبان، من عمر 12 إلى 18 عاماً، بحسب الصحيفة، فيما "الآخرون يجدون صعوبةً في التكيّف مع البطالة".



كذلك، لفتت إلى وجود "فراغ قيادي"، حيث "كان من الممكن توقّع أن تعيّن الكيبوتسات قائداً للذين يخلونها، إلا أنّ هذا الأمر لم يحصل".



وأكدت الصحيفة أنّ الحكومة "بطيئة وضعيفة، وأحياناً أيضاً معادية"، مشيرةً إلى أنّ "الوضع يدينها، وأنّ الخراب الذي خلّفه الـ7 من تشرين الأول سيستغرق إصلاحه سنوات". (الميادين نت)