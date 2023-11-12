بينهم ضباط في الكتيبة 697: خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة ترتفع.. 361 قتيلا

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في اليوم الـ 37 على الحرب في غزة، كشف الجيش الإسرائيلي أمس السبت الحصيلة الإجمالية لقتلاه بعدما كان قد أعلن عن مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 تشرين الأول إلى 361 قتيلا.القتلى الخمسةوبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن القتلى الخمسة الذين سقطوا أمس السبت في معركة شمال قطاع غزة في اليوم السادس والثلاثين للحرب على غزة، هم:الرائد ماتان مئير (38 عاما) من أوديم، وهو مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار.الرائد موشيه يديديا ليتر (39 عاما) مين زوريم، عضو الكتيبة 697، لواء السهام النارية 551، الذي كان يشغل منصب قائد فصيلة في وحدة شيلداغ.الرائد يوسف حاييم يوسي هيرشكوفيتش (44 عاما) من جيفاعوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار.الرائد سيرغي شماركين (32 عاما) من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار.الرائد ناثانيال ناتي هاروش (34 عاما) من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي.ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.تدمير 164 آلية عسكرية إسرائيليةوبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".وأضاف أن مقاتلي الحركة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".واليوم الأحد، قالت حركة حماس إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة.وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.(سكاي نيوز)