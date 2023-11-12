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المرصد يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي على سوريا

Lebanon 24
12-11-2023 | 04:47
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كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الأحد، تفاصيل القصف الإسرائيلي على مناطق سورية في الساعات الأخيرة، ردا على إطلاق قذائف صاروخية على الجولان السوري المحتل.
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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن طائراته الحربية قصفت "بنى تحتية" في جنوبي سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية باتجاه هضبة الجولان.
وقال الجيش إن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.

وتعليقا على الأمر، قال رامي عبد الرحمن إن إسرائيل قصفت سوريا مرتين، الأولى وقعت الليلة الماضية واستهدفت حوض اليرموك بقصف مدفعي ردا على استهداف الجولان السوري المحتل.



وأضاف أن القصف الثاني تمت عبر فجرا عبر الطائرات الحربية، واستهدف قيادة اللواء 112 ميكانيكي في الجيش السوري في ريف درعا الغربي دون تسجيل خسائر بشرية.

وأكد أنه لم يتم تدمير آليات عسكرية في القصف. (سكاي نيوز)
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