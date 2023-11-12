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عربي-دولي

المثلث الأحمر المقلوب.. حماس تستخدمه وإسرائيل تتوعد به فما هو؟

Lebanon 24
12-11-2023 | 05:03
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قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد بنشر فيديو على حسابه في منصة أكس، يظهر ضرب قوات إسرائيلية لأهداف داخل قطاع غزة، وعلق عليه بالقول "المثلت الأحمر بانتظار كل دواعش حماس"، الأمر الذي طرح تساؤلات عن ماهيته ورمزيته، خاصة بعد استخدام حماس له أيضا.

ويظهر في الفيديو "مثلث أحمر مقلوب" كإشارة إلى الأهداف التي سيتم ضربها من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو رمز لطالما استخدمته حماس في جميع فيديوهاتها التي ينتجها "الإعلام العسكري" التابع لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحماس.

وجاء في نهاية فيديو أدرعي "مثلثنا أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة" في إشارة إلى الناطق العسكري باسم كتائب القسام.
 
 
 
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وتوضح متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، في حديث لـ "الحرة"، أن "الجيش الإسرائيلي يرد على إعلام حماس الذي يستخدم رمز المثلث المقلوب للدلالة على الأهداف التي يريد ضربها".

وأضافت المتحدثة الإسرائيلية: "نحن نستخدم المثلث في رد على حملاتهم الإعلامية وبأننا نستهدف أماكن تواجدهم".

ما هو المثلث الأحمر المقلوب؟
ويستخدم المثلث الأحمر المقلوب كرمز للإشارة إلى الأهداف في الفيديوهات الدعائية لحماس، ويعتبر البعض أن العلامة الحمراء هي إشارة إلى العلم الفلسطيني، الذي يحتوي على مثلث أحمر، وفقا لموقع "knowyourmeme".

وأشار الموقع إلى أن "بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يستغلونه في منشوراتهم، وأصبح رمزا لمعاداة إسرائيل ودعم الفلسطينيين".

في المقابل، يرفض الخبير الأمني والاستراتيجي، خالد عكاشة، ربط المثلث الأحمر المقلوب بذلك الموجود على العلم الفلسطيني، مشددا على أنه "رمز يحمل دلالة عسكرية فقط".

وعلم فلسطين هو من ثلاثة خطوط أفقية متساوية (الأسود والأبيض والأخضر) مغطاة بمثلث أحمر ، وتم اعتماده لأول مرة في 28 أيار 1964 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

ويوضح عكاشة، في حديث لموقع "الحرة"، أن "هذا المثلث هو من المؤشرات البصرية العادية التي تستخدم من أجل توضيح بعض المقاطع، ويمكن الاستعاضة به بأي رمز آخر مثل الدائرة التي استخدمت بالفعل ببعض فيديوهات حماس".

وأضاف: "المثلث هو طريقة لإيضاح وتوثيق استهداف مواقع معينة وأهداف محددة قد لا يعترف بها الطرف الآخر"، مشيرا إلى أن "حماس تتعمد استخدام الرمز لهدف توكيدي توثيقي، وكذلك يبدأ الجيش الإسرائيلي بفعل الأمر ذاته".

والمثلث الأحمر المقلوب يستخدم عادة كإشارة مرورية في العديد من الدول، وتعني أن الأولوية ليست للسائق ويجب عليه التوقف إذا كانت هناك مركبات أخرى تمر داخل التقاطع.(الحرة)

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