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بالصورة.. هكذا حمى أطباء غزة الأطفال الرُّضع داخل مستشفى!

Lebanon 24
12-11-2023 | 06:15
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تسابق الفرق الطبية الوقت في مستشفى الشفاء بغزة، للحفاظ على حياة الأطفال في قسم الخدج، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المجمع بالكامل، بفعل نفاد الوقود ومحاصرة المستشفى بدبابات الاحتلال.

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ولجأ الأطباء، إلى تجميع الأطفال الخدج، في أسرة مشتركة، ولفها بالأغطية، من أجل حفظ الحرارة بأجسامهم، في ظل ظروف صعبة، وفقا لصورة نشرها إعلاميون من قطاع غزة.
وقال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن 3 من الأطفال الخُدّج استشهدوا، نتيجة تعطل الأجهزة، وأضاف: "لقد قمنا بنقل الأطفال إلى قسم العمليات من أجل حمايتهم، في مكان غير ملائم لوضع الأطفال فيه".

وشدد على أن الطواقم الطبية، فقدت كافة إمكانات تقديم العلاج للمصابين والمرضى داخل المستشفى، وأضاف: "نحن ننتظر الموت فقط، بعد نفاد الماء والطعام وكل شيء معنا".

وأشار البرش، إلى أن الوضع حول المستشفى أشبه بساحة حرب، لافتاً إلى أن قرابة الـ40 نازحاً حاولوا مغادرة المكان، لكن الاحتلال قام بقصفهم، وكثير منهم ملقون على الأرض ينزفون، دون القدرة على الوصول إليهم لإنقاذ حياتهم.

وقال إن الاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك بالمكان، حتى إن من ينظر من النافذة يكون عرضة لقناصة الاحتلال كما حصل مع أحد النازحين. (عربي21)
 
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