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عربي-دولي

أردوغان: المنظمات الدولية تصبح عمياء عندما يكون القتلى مسلمين

Lebanon 24
12-11-2023 | 07:00
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحديث الأمم المتحدة، باعتبارها عاجزة وظيفيا عن حل القضية الفلسطينية.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب باستهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في قطاع غزة.
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وأضاف: "يطالبوننا بتوصيف حماس كتنظيم إرهابي.. لكنها ليست منظمة إرهابية، بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم".

وفي تعليقه على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من النزاع في الشرق الأوسط أكد أردوغان أنه "من غير الممكن التفاهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض لإسرائيل وللمستوطنين المحتلين، وليست للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "رأينا مرة أخرى أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تصبح عاجزة وظيفيا وعمياء عندما يكون القتلى مسلمين".

وتابع أن الغرب يراقب هذه الوحشية من المدرجات.. ولا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة شعوبه، تحت رحمة 5 دول تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن... من الضروري الآن تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في الأمم المتحدة... غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء. على الولايات المتحدة تقبّل ذلك". (روسيا اليوم)  
المصدر: روسيا اليوم
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