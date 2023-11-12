27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
28
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في الضفة الغربية.. الحرب تصل إلى "الكهوف" وما جرى مأسوي!
Lebanon 24
12-11-2023
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعيش الضفة الغربية المحتلة حالة من التصعيد المستمر منذ أكثر من عامين، لكنه تعمق وتكثف بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
وشدد الجيش الإسرائيلي إجراءاته ومداهماته للمدن للفلسطينية بالضفة التي باتت محاصرة ومعزولة عن بعضها البعض.
Advertisement
ويقول الفلسطينيون إن ما يجري في الضفة الغربية حرب صامتة، في ظل خيمة الحرب في قطاع غزة وانشغال الصحافة والسياسيين بما يجري هناك.
وتتكثف هذه الحرب كل يوم بعشرات الاعتقالات، حيث تم مؤخرا اعتقال 28 فلسطينيا ليرتفع عدد من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة إلى ما يزيد على 2400 فلسطيني، بحسب ما يفيد نادي الأسير الفلسطيني، وهذه أكبر حملة اعتقالات تشنها إسرائيل في الضفة منذ سنوات طويلة.
وقتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مما يرفع الحصيلة إلى نحو 185 شهيداً فلسطينيا قتلهم الجيش في مدن الضفة ومخيماتها منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وبالتوازي، ينفذ المستوطنون المتطرفون هجمات على الفلسطينين الذين هاجموا، وهم يرتدون ملابس عسكرية، مدرسة في "مسافر يطا" جنوبي الخليل، وهو تجمع يعيش سكانه في الكهوف.
ويتعرض سكان هذا التجمع باتنظام لاعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".
تحذيرات أميركية وإسرائيلية
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الأيام الأخيرة أن الضفة الغربية على وشك انفجار كبير.
وفي السياق ذاته، حذرت تقارير أميركية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل في الضفة الغربية بسبب ارتفاع وتيرة حملات الدهم وهجمات الجنود والمستوطنين.
كذلك، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن حالة التوتر في الضفة تزايدت بشدة عما كانت عليه قبل هجوم حماس على مناطق غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
وَأضافت أن مسلسل اعتداءات للمستوطنين لم يعرف توقفا، وأصبح هذا هو المشهد السائد في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
12:31 | 2023-11-11
11/11/2023 12:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
14:23 | 2023-11-11
11/11/2023 02:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
10:41 | 2023-11-11
11/11/2023 10:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
15:47 | 2023-11-11
11/11/2023 03:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
15:33 | 2023-11-11
11/11/2023 03:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:25 | 2023-11-12
ببنود تتعلق بالسجناء والوقود.. تقارير تتحدّث عن اتفاق رهائن محتمل
08:21 | 2023-11-12
جبهة جديدة على وشك الاندلاع ضد إسرائيل.. وتدمير أكثر 160 آلية في غزة
08:00 | 2023-11-12
التفاصيل ستُعجبكم.. هكذا أصبحت الكوفية شارة للهوية الفلسطينيّة!
07:30 | 2023-11-12
رفوف فارغة في المحال التجارية جنوب قطاع غزة
07:00 | 2023-11-12
رحيلٌ وسط الخوف.. كيف وصف وزيرٌ إسرائيليّ "نزوح سكان غزّة"؟
07:00 | 2023-11-12
أردوغان: المنظمات الدولية تصبح عمياء عندما يكون القتلى مسلمين
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
12/11/2023 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
12/11/2023 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
12/11/2023 16:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24