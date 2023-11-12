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إقتصاد
رفوف فارغة في المحال التجارية جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
12-11-2023
|
07:30
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واقع إنساني بائس لسكان جنوبي غزة ومعهم النازحون بسبب عدم توفر المواد الغذائية فجميع المواد الأساسية نفدت من المحلات التجارية. شاهد معاناة الأهالي في هذا التقرير.
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المصدر: الجزيرة
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