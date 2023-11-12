جبهة جديدة على وشك الاندلاع ضد إسرائيل.. وتدمير أكثر 160 آلية في غزة

منذ السابع من تشرين الأول، تعيش الضفة الغربية حالة من التصعيد والتوتر المستمر، حيث باتت محاصرة ومعزولة عن بعضها البعض، بسبب المداهمات التي ينفذها جيش الاحتلال يومياً خوفاً من أي تحرك يفتح جبهة أخرى مع قطاع غزة.

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وفي ظل انشغال الصحافة والسياسيين بحرب غزة وما يشهده أهالي القطاع من مجازر تًرتكب بحقهم، يعيش في المقابل أهالي الضفة الغربية حرباً صامتة تتكثف كل يوم بعشرات الاعتقالات.

ومؤخراً اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينياً ليرتفع عدد المعتقلين منذ بداية الحرب على غزة إلى ما يزيد على 2400 فلسطيني، بحسب ما يفيد "نادي الأسير الفلسطيني"، إذ تُعد أكبر حملة اعتقالات تشنها إسرائيل في الضفة منذ سنوات طويلة.

في المقابل، قتل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مما يرفع الحصيلة إلى نحو 185 فلسطينياً قتلهم الجيش في مدن الضفة ومخيماتها منذ 7 تشرين الماضي.

ومع تصاعد وتيرة الاعتقالات ينفذ المستوطنون المتطرفون هجمات على الفلسطينيين، كان أخرها مهاجمة مدرسة في "مسافر يطا" جنوبي الخليل، وهو تجمع يعيش سكانه في الكهوف. وعاث المستوطنون فيها خرابا، حيث يتعرض سكان هذا التجمع بانتظام لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.

وعلى وقع تلك تنفيذ تلك الهجمات التي يتبعها جيش الاحتلال منذ سنوات في الضفة الغربية وبين المناطق الآمنة، كسياسة استباقية لبث الرعب بين أهالي الضفة ومنعهم من التفكير بتنفيذ أي هجمات على القوات الإسرائيلية والمستوطنين خوفاً من تكرار سيناريو غزة، حذرت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة من خطر انفجار الضفة الغربية، وفتح جبهة جديدة على الاحتلال الإسرائيلي.

هذه التحذيرات أشارت إليها مسبقاً وسائل إعلام أميركية، حول خطورة اشتعال جبهة صراع ثانية ضد "إسرائيل" في الضفة الغربية بسبب ارتفاع وتيرة حملات الدهم وهجمات الجنود والمستوطنين.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "حالة التوتر في الضفة تزايدت بشدة عما كانت عليه قبل هجوم حماس على مناطق غلاف غزة في السابع من تشرين الماضي".

وَأضافت أن "مسلسل اعتداءات للمستوطنين لم يشهد توقفاً، وأصبح هذا هو المشهد السائد في الضفة الغربية منذ حرب طوفان الأقصى".

وانتقالاً إلى غزة، كشف الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في عملية التوغل البري الذي أطلقها لاجتياح القطاع، حيث بلغ عدد الجنود القتلى 361 قتيلاً، بعدما أعلن أمس عن مقتل 5 من جنوده وإصابة 6 آخرين في شمال غزة.

و على الرغم من إعلانه عن حصيلة قتلاه، يسعى جيش الاحتلال إلى التكتم عن حجم خسائره بعملية الاجتياح البري التي قرر خوضها، للسيطرة على القطاع وعزله، حيث قال الناطق باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف أن مقاتلي الحركة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".

في حين قالت حركة حماس اليوم الأحد إنها "دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة".

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئياً.

ويتواصل القصف الإسرائيلي في يومه السابع والثلاثين على القطاع مخلفاً أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر 8000 طفل وامرأة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.



