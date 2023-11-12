ببنود تتعلق بالسجناء والوقود.. تقارير تتحدّث عن اتفاق رهائن محتمل

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افادت القنوات الإخبارية التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل، اليوم، بأنه تم إحراز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة.وقال رئيس الوزراء اللإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه لن يناقش تفاصيل أي اتفاق محتمل، الذي وفقا للقناة 12 الإخبارية، سيشمل إطلاق سراح ما بين 50 إلى 100 امرأة وطفل ومسن على مراحل خلال فترة توقف للقتال من ثلاثة إلى خمسة أيام.ووفقا للتقارير عن القنوات الإخبارية، التي لم تذكر مصادرها، ستطلق إسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين من النساء والقصر من سجونها، وستدرس السماح بدخول الوقود إلى غزة، مع احتفاظها بالحق في استئناف القتال بعد الاتفاق.ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "جهودا متعددة تبذل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة".