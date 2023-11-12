تتميز بقدرة نارية عالية.. الصين تختبر ناقلة مدرعة جديدة

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأحدث الناقلات المدرعة الصينية المزودة بدروع قوية، والتي تتميز بقدرة نارية عالية.





وقال كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات يوري ليامين، إن الناقلات المدرعة الجديدة يمكن اعتبارها عربات "بي إم بي" المدولبة. وقد أطلقت عليها تسميات مختلفة ZBL-19 أو Type 19. لكن تلك التسميات تعد موقتة، ولن تحصل المدرعة على الاسم الرسمي إلا بعد إقامة العرض العسكري في بكين بمشاركتها.

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وقد تم تصوير تلك المدرعات لأول مرة منذ عدة أعوام حين خضعت لاختبارات. ولفت انتباه الخبراء آنذاك برج مدرع منصوب على سقف العربة مع مخزون معزول للذخيرة ومحرك قوي. وفيما يتعلق بالأسلحة الكلاسيكية فلم تطرأ عليها تعديلات مع وجود مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم. وأشار المحلل إلى وجود مدفع عيار 40 ملم بالذخائر التلسكوبية في ترسانة الجيش الصيني، وقد تم نصبه على مدرعة WZ551 الصينية. لكن الصينيين غير مضطرين لاستخدام السلاح الجديد لوجود كميات كبيرة من الذخائر القديمة لدى القوات المسلحة.



أما بالنسبة لصناعة الصواريخ فهناك تقدم ملحوظ، ومن المعلوم أن الجيش الصيني كان يستخدم سابقا نماذج من صاروخ Red Arrow 73، بصفته نسخة من صاروخ "ماليوتكا" السوفيتي المضاد للدبابات. ويبدو أن محله حل صاروخ Red Arrow 12 للجيل الثالث، والذي يتفوق على صاروخ Javelin الأميركي في بعض مواصفاته.