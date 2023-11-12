Advertisement

عربي-دولي

تتميز بقدرة نارية عالية.. الصين تختبر ناقلة مدرعة جديدة

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1129544-638354008292613603.jpg
Doc-P-1129544-638354008292613603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأحدث الناقلات المدرعة الصينية المزودة بدروع قوية، والتي تتميز بقدرة نارية عالية.

وقال كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات يوري ليامين، إن الناقلات المدرعة الجديدة يمكن اعتبارها عربات "بي إم بي" المدولبة. وقد أطلقت عليها تسميات مختلفة ZBL-19 أو Type 19. لكن تلك التسميات تعد موقتة، ولن تحصل المدرعة على الاسم الرسمي إلا بعد إقامة العرض العسكري في بكين بمشاركتها.
Advertisement

وقد تم تصوير تلك المدرعات لأول مرة منذ عدة أعوام حين خضعت لاختبارات. ولفت انتباه الخبراء آنذاك برج مدرع منصوب على سقف العربة مع مخزون معزول للذخيرة ومحرك قوي. وفيما يتعلق بالأسلحة الكلاسيكية فلم تطرأ عليها تعديلات مع وجود مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم.  وأشار المحلل إلى وجود مدفع عيار 40 ملم بالذخائر التلسكوبية في ترسانة الجيش الصيني، وقد تم نصبه على مدرعة WZ551 الصينية. لكن الصينيين غير مضطرين لاستخدام السلاح الجديد لوجود كميات كبيرة من الذخائر القديمة لدى القوات المسلحة.

أما بالنسبة لصناعة الصواريخ فهناك تقدم ملحوظ، ومن المعلوم أن الجيش الصيني كان يستخدم سابقا نماذج من صاروخ Red Arrow 73، بصفته نسخة من صاروخ "ماليوتكا" السوفيتي المضاد للدبابات. ويبدو أن محله حل صاروخ Red Arrow 12 للجيل الثالث، والذي يتفوق على صاروخ Javelin الأميركي في بعض مواصفاته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-11-12
10:30 | 2023-11-12
10:09 | 2023-11-12
10:00 | 2023-11-12
09:51 | 2023-11-12
09:28 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24