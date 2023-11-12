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عربي-دولي

أنباء عن تسجيل إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في دولة عربية.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:17
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، الأنباء التي تم تداولها عن "تسجيل إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في بعض محافظات مصر"، مؤكدة أنه لا صحة ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية.
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كما شددت على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بإنفلونزا الطيور بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.


من جهتها، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي حالات إصابة بأي سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور بأي من محافظات الجمهورية.

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