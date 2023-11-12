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عربي-دولي
بيان قمة الرياض يدين التهديد الإسرائيلي باستخدام السلاح النووي
Lebanon 24
12-11-2023
|
10:30
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دان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض تصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء الحكومة الإسرائيلية، والتهديد باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاء في بيان القمة: "ندين أفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لعدد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين".
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وأشار البيان إلى أن هذه التهديديات توجب بدعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.
كما دان البيان قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، إلى جانب إدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري".
وشدد البيان على ضرورة الحيلولة دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية في غزة.
ولفت البيان إلى أن عدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال لإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وأثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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