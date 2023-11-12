ما يجري في غزة يهدد سياسية واشنطن الدولية.. بلينكن يساوم

رُغم ما ترتكبه "إسرائيل من مجازر بحق سكان قطاع غزة، لا تتردد الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية في كل مرة في تجديد دعمها المطلق لإسرائيل، في حربها على القطاع، لكن هذه الأطراف بدأت تتوجس بشأن المدى الزمني المحتمل للحرب وتأثيرها في مصالحها، خاصة في ظل ارتفاع الأصوات الشعبية المطالبة بوقف تلك المجازر.

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وعلى ذلك، رأى محللون أن مكانة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي مهددة بفعل سياستها المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا سيما إطلاقها يد العدوان على قطاع غزة، وعدم الاكتراث بحجم الضحايا المدنيين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محلليّن قولهم، إن حالة من السخط والغضب تجتاح العالم، بسبب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة، بدعم وغطاء أمريكي واضح.

وخلال حديثهم للصحيفة شدد المحللون على "أن حالة الغضب هذه انعكست على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط وآسيا، حين تلقى انتقادات كبيرة من قبل رؤساء وزراء ودبلوماسيين بسبب تصرفات دولة الاحتلال، حيث أشار كثيرون إلى أن الهجمات يتم تنفيذها بأسلحة أمريكية، ما يهدد باستمرار العنف ضد المدنيين العزل".

ورأى المحللون أن "قبول واشنطن بالهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمباني السكنية يمكن أن يؤدي إلى تحطيم النفوذ الأميركي ومكانته على الساحة لسنوات قادمة".

وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن يؤدي الانتهاء السريع من عمليات قوات الاحتلال إلى تقليل العواقب طويلة المدى على الولايات المتحدة.

يأتي هذا الإجماع عقب حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء في الثامن من تشرين الثاني، بعد اختتام اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، حيث قال: " إن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب الذي تخوضها منذ أكثر من شهر".

وأضاف: " الولايات المتحدة "تأمل في نهاية الحرب في أسرع وقت من أجل تخفيف المعاناة على المدنيين"، مؤكداً أن "بلاده ترفض التهجير القسري للفلسطينيين"، وتدعم "حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنباً إلى جنب وبفرص متساوية".

بلينكن أشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليين أبلغونا بأن لا نية لديهم لفعل ذلك"، وتحدث عن إمكانية اللجوء إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع.

وشدد على إسرائيل عدم "إعادة احتلال" قطاع غزة بعد نهاية الحرب، أو فرض حصار على القطاع أو اقتطاع أجزاء منه".

ولليوم الـ37، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية حتى مساء السبت.



