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نتنياهو: مستعدون لعقد هدنة إنسانية قصيرة

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:51
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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة إلا مقابل إطلاق سراح الأسرى.


وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، لم يستبعد نتنياهو استمرار "الهدن الإنسانية" لعدة ساعات في منطقة محدودة ولأغراض محددة، مؤكداً أن "وقف إطلاق النار الوحيد الذي سنكون على استعداد لبحثه سيتضمن إطلاق سراح رهائننا في غزة".
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وقال إن حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة تريد "سلسلة لا نهاية لها من فترات الهدن" التي "ستؤدي إلى وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي".
 
وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أن الألمان في نورماندي قالوا: دعونا نأخذ قسطا من الراحة. يا رفاق انتظروا دعونا نجدد الإمدادات، ونخرج من الأنفاق الإرهابية، ونسلح أنفسنا مرة أخرى"، وأضاف: "من الواضح أننا لن نفعل ذلك".
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