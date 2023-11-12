"حماس" تعلّق مفاوضات تبادل الأسرى لهذا السبب

أشار مسؤول فلسطيني الى أن حركة "حماس" علقت المفاوضات بشأن المحتجزين الإسرائيليين، بسبب التصرفات الإسرائيلية حول مجمع الشفاء الطبي.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إن "حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء".

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