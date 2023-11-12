Advertisement

عربي-دولي

"حماس" تعلّق مفاوضات تبادل الأسرى لهذا السبب

Lebanon 24
12-11-2023 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1129567-638354062093698545.jpg
Doc-P-1129567-638354062093698545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار مسؤول فلسطيني الى أن حركة "حماس" علقت المفاوضات بشأن المحتجزين الإسرائيليين، بسبب التصرفات الإسرائيلية حول مجمع الشفاء الطبي.


ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إن "حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء".
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-11-12
10:30 | 2023-11-12
10:00 | 2023-11-12
09:51 | 2023-11-12
09:28 | 2023-11-12
09:17 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24