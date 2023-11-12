يتعلّق بمستشفى الشفاء.. نتنياهو: حماس رفضت هذا العرض

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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى إن إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة، الذي توقف عن العمل في خضم قتال عنيف مع حماس، لكن الحركة رفضت استلامه.جاء ذلك في إطار رد نتنياهو على سؤال لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية عما إذا كانت مزاعم إسرائيل بأن حماس لها مركز قيادة تحت المستشفى الرئيسي في غزة تبرر تعريض حياة المرضى والأطفال للخطر.وقال نتنياهو في تصريحه للشبكة: "بالعكس عرضنا في الواقع الليلة الماضية منحهم ما يكفي من الوقود لتشغيل المستشفى وتشغيل الحضانات وما إلى ذلك لأننا (ليس لدينا) معركة مع المرضى أو المدنيين على الإطلاق، لكنهم رفضوا. حماس التي تختبئ في المستشفيات وتتمركز هناك، لا تريد الوقود للمستشفى.. يريدون الحصول على الوقود الذي سيأخذونه من المستشفيات لأنفاقهم، إلى آلة الحرب الخاصة بهم".وقال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لإجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن من بالداخل ما زالوا محاصرين وإن ثلاثة أطفال حديثي الولادة استشهدوا، والعشرات عرضة للخطر بسبب انقطاع الكهرباء.وتنفي حماس مزاعم إسرائيل بأن لها مراكز قيادة تحت مستشفى الشفاء ومستشفيات غزة الأخرى. (الحرة)