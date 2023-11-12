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عربي-دولي

تحطم طائرة عسكرية أميركية في البحر المتوسط.. وواشنطن تكشف السبب

Lebanon 24
12-11-2023 | 11:39
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قضى خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال تدريب الجمعة، وفق ما أعلنت الأحد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا (يوكوم).

لكن الجيش الأميركي لم يحدّد نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلّق فيه.
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وتنشر الولايات المتحدة حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

وقالت "يوكوم" في بيان "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم".

 وسارعت واشنطن إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى، بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق عبر الحدود من غزة في 7 تشرين الأول، قال مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.

ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم جوي وبري وبحري متواصل على غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألف شهيد وفقاً لما قالته وزارة الصحة في القطاع. (سكاي نيوز)
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