ارتفاع جديد في عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة.. ماذا عن المصابين؟

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 11180 شخصا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص.وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي: "وصلنا 3250 بلاغ عن مفقودين بينهم 1700 بلاغ لأطفال".وأضاف: " توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا عن العمل في غزة، ودمر الاحتلال 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس".واستهدف الجيش الإسرائيلي بحسب المتحدث، قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة، وقال: فقدنا في مجمع الشفاء الطبي في غزة طفلين من الأطفال الخدج بسبب توقف الإمدادات".ويشهد قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة، وبحسب التقديرات فإن 70% من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء. (روسيا اليوم)