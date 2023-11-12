مستشار محمود عباس: لا يمكن فصل مستقبل غزة عن الضفة والقدس

Advertisement

قال الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "لا يمكن أبداً فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس".وقال الهباش في حديث مع قناة "العربية" اليوم الأحد: "لن نتعامل مع أي فكرة تفصل مستقبل غزة عن الضفة والقدس".وشدد على أن "غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مسؤولية منظمة التحرير"، مضيفاً أن "من يريد التحدث باسم الفلسطينيين عليه أن يكون داخل منظمة التحرير".