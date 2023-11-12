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مستشار محمود عباس: لا يمكن فصل مستقبل غزة عن الضفة والقدس

Lebanon 24
12-11-2023 | 13:11
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قال الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "لا يمكن أبداً فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس".

وقال الهباش في حديث مع قناة "العربية" اليوم الأحد: "لن نتعامل مع أي فكرة تفصل مستقبل غزة عن الضفة والقدس".
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وشدد على أن "غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مسؤولية منظمة التحرير"، مضيفاً أن "من يريد التحدث باسم الفلسطينيين عليه أن يكون داخل منظمة التحرير".
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